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حظر بيع خمسة أصناف بمقاصف مدارس عسير

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حظر بيع خمسة أصناف بمقاصف مدارس عسير حظر بيع خمسة أصناف بمقاصف مدارس عسير

الأصناف الخمسة المحظور بيعها في مقاصف عسير

‏‫حظرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بيع خمسة أنواع من الأطعمة في المقاصف المدرسية في جميع مدارس التعليم العام، مؤكدة على ضرورة التقيد بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية.

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة جلوي بن محمد آل كركمان، أن الأقسام المعنية في الإدارة تواصل تنفيذ جولاتها للمقاصف بهدف التأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات التي تعنى بصحة الطلاب والطالبات في المقام الأول، مشيرا إلى أن الأطعمة المحظور بيعها في المقاصف تشمل الطعمية، والحلوى بكافة أنواعها، والمشروبات الغازية، واللحوم والكبدة، والعصائر والمشروبات السكرية.

وعن الأغذية المسموح ببيعها وتداولها داخل المقصف، أوضح آل كركمان أنها تتضمن عبوات الحليب السائل، والبسكويت، والمعمول، والتمر المغلف آليا، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية.

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