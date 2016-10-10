فحص إلزامي للخضروات والفواكه بالمختبر البيئي بتبوك

أعلن وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة تبوك م. إبراهيم الغبان بأن الأمانة وسعياً منها لتشديد الرقابة على جميع ما يرد إلى السوق المركزي من خضار وفواكه ولفحصها قبل بيعها في البسطات والمحلات في السوق المركزي ومنذ افتتاحها للمختبر البيئي شددت رقابتها على جميع الخضروات التي ترد إلى السوق المركزي. يقوم المختصون في المختبر خلال ساعات عمله بمنع أي سيارة ترغب في بيع حمولتها في الحراج التابع للسوق حتى يتم فحص عينة من الخضار الذي تحمله. وبين م. الغبان بأنه وخلال شهر ذي الحجة أتلف المختبر ما يزيد على ثلاثة أطنان من الخضروات المصابة ببقايا مبيدات.

وأوضح الغبان بأن المبيدات كانت تتركز في عدد من أنواع الخضار كالخيار والفلفل الرومي والباذنجان.

وشدد م. الغبان على جميع الراغبين بالدخول في حراج السوق لبيع ما لديهم من خضروات بالتأكد من خلوها من بقايا المبيدات وأن الأمانة لن تتهاون في إتلاف أي كمية في حال ثبت إصابتها ببقايا أي نوع من أنواع المبيدات.