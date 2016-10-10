متعب بن عبدالله: خادم الحرمين وجه برعاية أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة أمس، ذوي شهداء الواجب من أفراد قوات الحرس الوطني في منطقة نجران.

وقلد سموه خلال الاستقبال وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ونوط الشرف لذوي شهداء الواجب وهم ناصر بن فهد السبيعي أخو الشهيد الرقيب أول ماجد بن فهد السبيعي، ومناور بن غازي البقمي أخو الشهيد وكيل رقيب نائر بن غازي البقمي، وعبدالله بن محمد الريثي أخو الشهيد العريف علي بن محمد الريثي، ومحمد بن سعد السبيعي أخو الشهيد الرقيب جلوي بن سعد السبيعي، وعايض بن محمد القحطاني أخو الشهيد العريف طامي بن محمد القحطاني، وعيد بن عايض الرويثي والد الشهيد وكيل رقيب بندر بن عيد الرويثي، وحمود بن عيد العنزي والد الشهيد العريف محمد بن حمود العنزي، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بهذا الخصوص.

وأشاد سموه بالتضحيات التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على الله سبحانه وتعالى ثم على حماة حدوده وأن منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون جميعهم بحمل هذه الرسالة وأدائها على أكمل وجه ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته.

وقال سموه إنهم قد سجلوا الكثير من ملاحم البطولة والفداء في ميادين العزّ والشرف، منهم من شرفه الله عز وجل بالشهادة، منوهاً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناوهم ذوداً عن الدين والوطن.

وأشار سموه إلى أن وزارة الحرس الوطني، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - حرصت على رعاية أسر هؤلاء الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم.

من جهتهم عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة, تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب من سموه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.

حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ورئيس هيئة شؤون الأفراد اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب ومدير إدارة الشهداء العقيد فهد بن محمد الشريف.