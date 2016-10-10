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ولي ولي العهد يبحث ووزيرين يابانيين مجالات الشراكة في «رؤية 2030»

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتارو سونورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة في رؤية 2030 والعمل على تحقيقها، وبحث دور الشركات اليابانية والحكومة اليابانية في تفعيل تحقيق هذه الرؤية، بما فيها تطوير برامج مشتركة بين البلدين، حيث تم البدء في تفعيل المجموعة اليابانية المشتركة لرؤية 2030.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط م. عادل بن محمد فقيه.

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