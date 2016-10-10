خادم الحرمين استعرض مع وزيري الاقتصاد والشؤون الخارجية اليابانيين علاقات الصداقة وآفاق التعاون الثنائي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتارو سونورا، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة واليابان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاقتصاد والتخطيط م. عادل بن محمد فقيه، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، وسفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو اوكودا.

الملك مستقبلاً الوزيرين اليابانيين

اللقاء استعرض علاقات الصداقة بين المملكة واليابان

د. مساعد العيبان، م. عادل فقيه، د. نزار مدني خلال الاستقبال