أمير الرياض: يلزم لمواكبة التطور المادي تطور فكري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم أمس، اجتماعاً مع عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة م. إبراهيم السلطان، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة العليا.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج فعالية "يوم في الرياض" التي نظمتها الهيئة، في مقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 25 - 29 ذي الحجة 1437هـ (26-30 سبتمبر 2016م) بالتزامن مع موعد انعقاد الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بناء على موافقة المقام السامي الكريم.

وعبّر سموه عن ارتياحه لما تحقق من نتائج ونجاح ملموس، حيث شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من رؤساء الوفود والبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، وتغطية إعلامية مميزة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

كما اجتمع سموه أمس بمسؤولي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وذلك لمناقشة دور الهيئة في البناء المجتمعي واحتضان الأفكار الرائدة.

وقال الأمير فيصل بن بندر: "إنه يلزم مواكبة التطور المادي بتطور فكري"، مؤكداً أهمية البعد الاجتماعي والثقافي الذي يعد ركناً أساسياً في النهوض بالحياة.

وقدمت هيئة تطوير مدينة الرياض ورقة أولية لآلية تنفيذ فكرة لمشروع حاضنات أفكار متميزة، وركزت في أهدافها على الاستفادة من رأس المال الفكري، وتحفيز السكان على المشاركة بالأفكار والحلول العملية لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، بالإضافة إلى تحويل الأفكار إلى واقع علمي بما يخدم المجتمع، وتطوير وتوطين المعرفة.

كما ذكرت الهيئة عددا من المصادر التي يمكن الحصول منها على فكرة مميزة وإجراءات التعامل مع الأفكار المقدمة في تقييمها ودراستها وتحليلها بالإضافة إلى تطويرها وبلورتها وطرحها بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ووجه سمو أمير منطقة الرياض في ختام الاجتماع باستكمال الآليات المناسبة لتفعيل أعمال مشروع حاضنات الأفكار المتميزة والتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس منطقة الرياض حول المشروع.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سليمان القناص وأمين مجلس منطقة الرياض م. خالد الربيعة، ومدير إدارة تقنية المعلومات بإمارة منطقة الرياض م. محمد الرويغ، ومدير التخطيط والتطوير بإمارة منطقة الرياض مسفر بن عميرة.

وفي شأن آخر، استقبل أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس، رئيس البرلمان في جمهورية النيجر أوسيني تيني، والوفد المرافق له.

ورحب سمو أمير منطقة الرياض برئيس برلمان النيجر، متمنياً له طيب الإقامة في المملكة.

كما جرى تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي.

.. ويؤكد أهمية البعد الاجتماعي والثقافي في النهوض بالحياة

أمير الرياض مستقبلاً رئيس برلمان النيجر