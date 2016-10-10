وزراء الثقافة والإعلام بدول «التعاون» يبحثون مشروع البرنامج الخليجي

د. عادل الطريفي

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الثلاثاء في العاصمة الرياض، اجتماعهم الـ 22، وستسبق اجتماع الوزراء اجتماعات تحضيرية للوكلاء المسؤولين عن الثقافة واللجنة الثقافية العامة.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن سالم الغساني، دعم دول المجلس واهتمامهم البالغ بتوثيق أواصر اللحمة الوطنية الخليجية، والتشديد على أهمية تعزيز الهوية الوطنية الخليجية بتنوع ثقافاتها وإرثها التاريخي والحضاري المشترك، وإيجاد السبل الكفيلة بغرسها في الناشئة.

وأفاد أن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بمجال الثقافة التي انعقدت في دولة الكويت خلال الفترة 18-20 سبتمبر 2016م، التي كان من بينها التوصيات الصادرة عن ندوة تعزيز الهوية الوطنية الخليجية، بالإضافة إلى لوائح العمل الثقافي المشترك، واعتماد خطة الأنشطة الثقافية لعامي 2017-2018م، ومشروع برنامج ثقافي خليجي داخل دول المجلس، والنظر في توصيات الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية التي أقيمت بدولة قطر في نوفمبر من العام 2015م الماضي.

وأوضح الغساني أنه سيتم الاطلاع على الجوانب الفنية والإدارية لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، الذي تم اعتماد إنشائه من قبل المجلس الوزاري في دورته 139 والمعد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بالشأن الثقافي المشترك.