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طبيبة سودانية قدمت "خدمة كبيرة" لبلادها ...

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طبيبة سودانية قدمت "خدمة كبيرة" لبلادها ... طبيبة سودانية قدمت "خدمة كبيرة" لبلادها ...

ذكرت تقارير إعلامية أن الطبيبة السودانية د. هنيه فضل، استطاعت رفع الحظر الأميركي عن جميع المعدات الطبية والصحية.
وعبرت فضل وهي مديرة مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدي، عن سعادتها بهذا القرار، ووصفته بأنه في صالح المريض ويوفر أجهزة متطورة وحديثه إضافة لإمكانية صيانتها بسهولة.

وقالت فضل "ستحدث تطورات إيجابية على صعيد تقليل معدلات السفر للخارج المتصاعدة، كما أنها ستكون عاملا مشجعا لاستقرار الأطباء في البلاد".

وأشارت هنية إلى أن قرار الكونغرس جاء استجابة لطلباتها المتكرره للمسؤوليين الأميركيين برفع الحظر، وأضافت" ليس هناك نجاح أو إخفاق لفرد بعينه أو جماعة، لقد عملنا جميعا وكان هدفنا استمرار عمل المركز.

وأكدت هنية أن رفع الحظر ستستفيد منه أكثر من 30 مؤسسة علاجية منها الحكومي والخاص مشيرة إلى أن القرار يشمل كل المعدات الطبية التي تحتاجها البلاد.

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رئيس قسم الأخبار