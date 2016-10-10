ضبط عاطل بحوزته 26 طلقة بالسلوم وآخر بحوزته 55 قطعة حشيش بمطروح

تمكن ضباط مباحث قسمى شرطة مرسى مطروح والسلوم، من ضبط عاطلين الأول بمدينة مرسى مطروح وبحوزته 55 قطعة حشيش والثانى بمدينة السلوم وبحوزته 26 طلقة خرطوش و 2 سلاح أبيض.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراُ بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط "ياسر . خ . ع "- مواليد 1981، عاطل - وبحوزته 55 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح.

كما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلوم، عن قيام " مصطفي. س. ع "- 24 سنة، عاطل – بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 26 طلقة خرطوش عيار 12 مم و2 مطواة قرن غزال .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم التحفظ على المتهم و المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.