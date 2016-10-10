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ضبط سيارة محملة بذبائح مجهولة لماشية بها كسور بالغربية

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ضبط سيارة محملة بذبائح مجهولة لماشية بها كسور بالغربية ضبط سيارة محملة بذبائح مجهولة لماشية بها كسور بالغربية

>الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط سيارة نقل بنقطة مرور الرجدية ثان طنطا محملة ب ٢ ذبيحة بالعظم ملتصق بها الكبد والرأس ورأس ماشية يوجد بها كسر بالكتف الأمامى قبل بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من  العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية بضبط السيارة رقم 63507 نقل كفر الشيخ قيادة حسام الدين ا ع  ٣٨سنة سائق - مقيم شارع الفالوجا – بندر بيلا – كفر الشيخ حال مرورها أمام نقطة مرور الرجدية – ثان طنطا محملة بذبيحة بقر بالعظام ملتصق بها الكبد تزن 115 كيلو جراما وذبيحة بقرية بالعظام ملتصق بها الرأس والكبد تزن 75 كيلو جرام وأنثى جاموس حية دون السن القانونى وجد بها كسر بعظمه الكتف الأيمن فى المحضر 25400 جنح قسم ثان طنطا 2016.

 

 


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مصر 365

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