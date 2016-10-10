أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

هل تعاني من مشكلة في تذكر بعض الأشياء؟ تعرف على أسباب ذلك ...

  • هو وهى
  • 170
Google+ Print
هل تعاني من مشكلة في تذكر بعض الأشياء؟ تعرف على أسباب ذلك ... هل تعاني من مشكلة في تذكر بعض الأشياء؟ تعرف على أسباب ذلك ...

توصلت دراسة جديدة إلى أن مشكلة النسيان وفقدان الذاكرة المؤقت يرجع إلى عدة أسباب أهمها الإجهاد المزمن الذي يترتب على قلة النوم.

وذكرت الدراسة، التي أجراها البروفيسور جايسون رادلي من جامعة "أيوا"، أن هرمون "الكورتيزول" المعروف باسم هرمون الإجهاد يؤثر على الذاكرة ويتلاعب بها.

وأشارت أبحاث رادلي إلى أن الإجهاد والتوتر يتزايد مع التقدم في العمر، وأن الذين يعانون من الإجهاد المزمن يعانون أيضاً من ضعف الذاكرة وتراجع القدرات المعرفية المسؤولة عن تحصيل وتخزين المعلومات.

وبحسب الدراسات الحديثة يلعب النوم دورا هاما في إعادة شحن الذاكرة وتقوية ودعم عملية تخزين المعلومات الجديدة، ويتسبب نقص عدد ساعات النوم في إضعاف هذا الدور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار