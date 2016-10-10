أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن المطار يضبط 64 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية

Google+ Print
أمن المطار يضبط 64 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية أمن المطار يضبط 64 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية

>كتب محمد طنطاوى

شنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى حملة مكبرة على المطار، أسفرت عن إلقاء القبض على 64 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 86 حكمًا. 

 

وأفاد مصدر أمنى أن حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن بالمطار ضمن حملة أمنية مكبرة على جميع الطرق من وإلى المطار وداخل صالات السفر والوصول وساحات انتظار السيارات لضبط الإيقاع الأمنى داخل المطار. 

 

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 64 هاربًا ومطلوبًا للتنفيذ فى قضايا تنوعت ما بين مخدرات وتزوير وتبديد وخيانة أمانة وبناء دون رخصة، وحيازة سلاح. 

 

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بسرعة ترحيلهم إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لتسليمهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ ومعارضة واستئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365