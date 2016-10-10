جامعة سوهاج تنظم مهرجانات متنوعة تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر

قال الدكتور صفا محمود القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إنه من المقرر تنظيم عدد من المهرجانات الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية تحت شعار "فى حب مصر"، تزامنا مع الاحتفالات بمرور 43 عاما على انتصارات أكتوبر، وتبدأ من اليوم حتى 25 أكتوبر الحالى .

وأضاف صفا محمود أن الفعاليات تنقسم إلى اجتماعية متمثلة فى رحلة إلى مدينتى القاهرة والإسماعيلية لزيارة الأماكن المرتبطة بحرب أكتوبر، أما الرياضية فيقام مهرجان للمشى والجرى تحت مسمى "فى حب مصر"، يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأشار إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب إلى أن هناك ورشة فنية ستقام لاختيار أفضل لوحة تعبر عن انتصار أكتوبر، إضافة لمسابقة ثقافية تضمن أسئلة متنوعة عن كل ما يخص حرب 73 يشارك فيها جميع طلبة وطالبات الجامعة.