أطعمة لا تضعيها في الثلاجة منها "الخيار والطماطم" ...

نسعي دائما للحفاظ على الكثير من الأطعمة داخل المبرد "الثلاجة" اعتقاداً منا أنه بهذه الطريقة يتم الحفاظ عليها لمدة أطول.
واليكم بعض الأطعمه التي ينصح بعدم وضعها في الثلاجة :
الموز : حيث يفقد الكثير من فوائده حين يتم وضعه بالثلاجة، ولذلك يُنصح بوضعه في درجة حرارة الغرفة، حتى تتم عملية نضجه بشكل سليم.
البطاطس : درجة حرارة المبرد تجعل النشا الذي يتواجد به يتحول إلى سكر، ومن الضروري تعرضه لتهوية جيدة.
البصل : قد يُصاب بالعفن في حالة وضعه بالثلاجة، لذلك من الضروري وضعه في درجة حرارة الغرفة، وتعريضه للتهوية بشكل جيد.
الثوم : فهو جين يُوضع في الثلاجة سيعمل على إنتاج البراعم، كما أنه يصبح «طريا» بشكل أكثر، ما يجعله غير صالح للاستخدام.
الخبز: من الأطعمة التي من الضروري عدم وضعها في الثلاجة، حيث إنه يصبح أكثر صلابة، ويُنصح فقط بوضع الخبز الذي يحتوي على حشوات كالجبن أو اللحم حتى لا تفسد فيما بعد.
الطماطم : فقد كشفت الدراسات أن وضعها في الثلاجة أمر خاطئ، حيث يُفسدها مذاقها الخاص، بجانب عدم جعل عملية نضجها تتم بشكل كامل.
المخلل : يُنصح بعدم وضعه في المبرد، فهو يحتوي على نسبة من المواد الحافظة التي تجعله يدوم طويلاً خارج الثلاجة.
البيض : اختلف الكثير من الدراسات حول هل يتم وضعه في الثلاجة أم داخل الغرفة، ولكن بعض الدراسات تشير إلى أنه إن وُضع في الثلاجة فقد تُفسد الكثير من الخصائص به.
التونة : الكثيرون يفضلون الاحتفاظ بعلب التونة المغلقة داخل الثلاجة، إلا أن الحقيقة أننا مادمنا أبقينا على علبة التونة محكمة الإغلاق، فيمكن الاحتفاظ بها خارج الثلاجة بشكل أطول.
الخيار : حيث إن درجة الحرارة المنخفضة تُفسد القشرة الخارجية للخيار، وتُسرع بفساده.إعلان - Ads إعلان - Ads