منى المرّي: تعزيز كفاءة المرأة في مقدمة أولوياتنا

بحث مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 ــ 2021، وما تضمّنته من أهداف رئيسة، في مقدمتها الارتقاء بإمكانات المرأة الإماراتية، وتعزيز كفاءاتها ومهاراتها، بما يناسب الحاجات والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد، برئاسة منى غانم المرّي رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب للمؤسسة، خطة التطوير الاستراتيجية، والتي تصل مدتها إلى 5 سنوات وصولاً إلى عام 2021، بما تتضمنه من مشاريع ومبادرات سيتم تطبيقها خلال تلك الفترة، بما يكفل تحقيق الأهداف المتضمنة في الاستراتيجية التي سيتم الكشف عن تفاصيلها قريباً.

حضر الاجتماع هالة بدري نائبة رئيسة مجلس الإدارة وعضوات المجلس: منى بوسمرة وهدى الهاشمي، وخولة المهيري، وهناء الرستماني، وهدى بوحميد، ولبنى قاسم، وحصة تهلك، ولمياء خان، ونعيمة أهلي.

استعراض

من جهة أخرى، استعرض مجلس الإدارة، الإنجازات التي حقّقتها المؤسسة، في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، في مجال تعزيز مكانة المرأة في المجتمع بصورة عامة، فضلاً عن تأكيد القيمة المضافة والأثر الإيجابي لإسهاماتها في سوق العمل، كونها تمثل عنصراً فاعلاً في معادلة التنمية الشاملة، وضمن مختلف المجالات.

نهج واضح

وأكدت منى غانم المرِّي، خلال الاجتماع، أن مؤسسة دبي للمرأة، تسير منذ انطلاقها على نهج واضح في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبمتابعة مستمرة، وتشجيع كبير من سمو رئيسة المؤسسة، وتأكيدها المستمر على أهمية استحداث المزيد من المبادرات المبتكرة والأفكار المبدعة، وصولاً إلى مستويات جديدة من تعزيز كفاءة المرأة والارتقاء بقدرتها على زيادة مساحة إسهامها في شتى مجالات العطاء.

بما في ذلك ميادين العمل على اختلاف تخصصاتها، تأكيداً لمكانة المؤسسة كجهة رائدة وفاعلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، ليس فقط على الصعيد الداخلي، ولكن على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً.

طموحات كبيرة

وأشارت سعادتها إلى أن الطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة، ونظرتها لمستقبل التنمية في كافة ربوع الإمارات، يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة، لا يمكن استثناء المرأة منها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة معاونتها على أداء الأدوار المنتظرة منها.

وتوفير أوجه الدعم التي تعينها على نيل شرف خدمة أسرتها ومجتمعها ووطنها، وإبراز بصمتها كعنصر مؤثر في معادلة التنمية، مؤكدة أن إدراك مؤسسة دبي للمرأة لتلك المتطلبات، كان من أهم أسباب تسريع وتيرة العمل في المؤسسة، وتكثيف مجالات تعاونها مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

فرق العمل

وثمّنت منى المرِّي، جهود فرق العمل في كل من مؤسسة دبي للمرأة، ونادي دبي للسيدات، نحو تجسيد توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن ما تم تحقيقه إلى الآن، يؤكد مدى التميز في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية للمرأة، لتنعم بحياة مثمرة وسعيدة.

الحدث الأكبر

وقد جرى كذلك خلال الاجتماع، تسليط الضوء على التأثير الاجتماعي الذي أحدثته استضافة دبي لـ «منتدى المرأة العالمي»، الحدث الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحظيت المؤسسة بشرف تنظيمه شهر فبراير الماضي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حيث نوهت عضوات مجلس الإدارة، بالمردود الطيب الذي أحدثه المنتدى الذي استقطب أكثر من 2000 مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لا سيما في إلقاء الضوء على التجربة الإماراتية الرائدة في مجال دعم المرأة.

وكذلك ما مثله الحدث من فرصة إطلاع العالم على واقع المرأة العربية، وما وصلت إليه من إنجازات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تحيط بها، علاوة على قيمة المنتدى في فتح آفاق جديدة للتعاون العالمي في مجال دعم وتمكين المرأة، انطلاقاً من دولة الإمارات.

إنجازات «دبي للسيدات»

وتطرق النقاش إلى إنجازات نادي دبي للسيدات، حيث أشاد المجلس بما قدمه النادي خلال السنوات الماضية، من خلال جهود فريق عمله المتواصلة، والتي أسهمت في تأكيد مكانة النادي كمركز حيوي ومتطور يقدم باقات متنوعة من الخدمات الثقافية والفكرية والترفيهية.

وكذلك تلك المعنية بالصحة البدنية عبر مرافق رياضية رفيعة المستوى، وبرامج تثقيفية وتوعوية متعددة، يحرص النادي على تنظيمها على مدار العام، حيث نجح النادي على مر السنوات في توفير بيئة تتميز بالخصوصية التي تمنح المرأة حرية ممارسة العديد من الأنشطة على اختلافها وتعدد فوائدها.