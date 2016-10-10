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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير أستراليا

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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير أستراليا حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير أستراليا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، آرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله كسفير لبلاده في الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير الأسترالي، متمنياً له طيب الإقامة، والمساهمة في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وحضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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