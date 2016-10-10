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حاكم الفجيرة يستقبل سفير الأردن وعدداً من القناصل

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حاكم الفجيرة يستقبل سفير الأردن وعدداً من القناصل حاكم الفجيرة يستقبل سفير الأردن وعدداً من القناصل

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفير الأردني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، كلاً على حدة، ذياب الرشيدي قنصل عام دولة الكويت، وعبد العزيز محمد الحمادي قنصل عام دولة قطر، وأنوب بورا ناسيت القنصل التايلاندي لدى الدولة.

حضر المقابلات، الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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