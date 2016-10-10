حمدان بن راشد يعتمد ترسية مشاريع خدمية في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي ترسية مشاريع خدمية في إمارة دبي بتكلفة إجمالية تقدر بقرابة 15 مليوناً و600 ألف درهم.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن سموه اعتمد المشاريع المنبثقة من توصيات اللجنة الفنية في بلدية دبي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة دبي على توفير جميع احتياجات المدينة من المشاريع التي تخدم إمارة وبلدية دبي بدورها كمؤسسة خدمية تسعى لتلبية كل احتياجات المجتمع .

وذلك وفقاً للأهداف والرؤى وبما يتماشى مع إستراتيجية حكومة الإمارة وهي حريصة كل الحرص على تنفيذ هذه المشاريع وفقا لأرقى وأفضل المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

مكتب بلدية

ومن أبرز المشاريع التي اعتمدها سموه مشروع إنشاء مكتب البلدية بمنطقة العوير بتكلفة تقدر بحوالي 9 ملايين درهم ويتكون المشروع من مبنى ارتفاع أرضي + أول + السطح بمساحة طابقية إجمالية 1070 متراً مربعاً وبها مساحات مكتبية لبعض الوحدات التنظيمية في مختلف إدارات بلدية دبي شاملة خدماتها في توفير مكاتب لإدارة الرقابة الغذائية ومكاتب لإدارة النفايات.

بالإضافة إلى مبنى خدمات ومواقف للسيارات وتم مراعاة أحدث معايير واشتراطات البلدية في المباني الخضراء، ومراعاة الخصوصية في التصاميم الداخلية للشقق والتشطيبات المتميزة للفراغات والممرات الداخلية في المبنى، وتصميم واجهات المشروع بأسلوب حديث وراقٍ وبتشطيبات متميزة.

وقال مدير عام بلدية دبي إن اعتماد سموه لهذا المشروع يأتي في سبيل مواكبة الحاجات الأساسية لسكان مدينة دبي من خدمات البلدية، ويأتي إنشاء مباني مكاتب البلدية الخدمية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في توفير بيئة العمل المناسبة لموظفي إدارات البلدية الخدمية التي تقدم كثيرا من خدمات البلدية في تلك المراكز والمكاتب، مؤكدا أن المكاتب الخارجية في مناطق دبي لا تستقبل الجمهور والمراجعين.

ويتركز دورها في تقديم الخدمات والأعمال الميدانية كل حسب منطقته وبواسطة موظفي البلدية من مختلف الفئات كضباط ومراقبي الجودة الذين يقومون برصد ملاحظاتهم اليومية لكافة خدمات البلدية الميدانية، كذلك يتخذ المهندسون الميدانيون ومراقبو ومفتشو المباني هذه المكاتب منطلقاً لأداء أعمالهم اليومية على الميدان.

أيضاً تضم المكاتب الخارجية للبلدية مراقبي الأغذية المخولين بالتدقيق والتفتيش اليومي على المطاعم والمخابز ومحال بيع المواد الغذائية ورصد المخالفات الخاصة بذلك، ويشمل دور المكاتب كونها نقطة انطلاق لمراقبي المناطق في خدمات النفايات ونظافة البيئة والصحة العامة.

مشروع مبنى لجمعية النهضة النسائية:

ناد صحي

وذكر لوتاه أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار جهود حكومة دبي لتأمين المنشآت الخدمية اللازمة لتوفير الاحتياجات والمتطلبات للجهات الداعمة والتي تهدف بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية ، والفعاليات المتميزة لخدمة للأسرة، فقد اعتمد سموه إنشاء مبنى نادٍ صحي تابع لجمعية النهضة النسائية ـ فرع الليسيلي ـ بكلفة تقدر بـحوالي 6.6 ملايين درهم.

ومن المتوقع البدء بأعمال التنفيذ للمشروع خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، ويتكون المشروع من طابق أرضي والخدمات التابعة له وغرفة أمن ، حيث يتكون المبنى الرئيسي من بهو استقبال يتفرع إلى ممرين، أحدهما يؤدي لمكتب إداري وغرفة إسعافات أولية ومصلى متصل بميضأة، أما الممر الثاني فيؤدي لقاعة كبيرة خاصة بالتمارين الرياضية.

وكذلك قاعة أخرى للألعاب الرياضية المشتركة، وكلتا القاعتين متصلتان بجزء للخدمات الخاصة بهم من خزائن لوضع مستلزمات عضوات النادي الصحي وغرف لتبديل الملابس.... الخ، وكذلك قسم للمساج مكون من عدة غرف للمساج وقسم للساونا والبخار متصلة بجزء آخر للخدمات الخاصة بهم.

هذا وقد تم تطبيق كافة معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة في المشروع من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة ، وتشطيبات عالية الجودة تراعي الاستخدام الداخلي للمشروع، وبالإضافة أيضا إلى أعمال تنسيق الموقع العام والبنية التحتية والمواقف للموظفين والعامة .