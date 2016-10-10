محمد بن راشد يحضر أفراح الملا والشيراوي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور حبيب محمد شريف الملا لمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة خالد عبدالله الشيراوي.

حضور

كما حضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من أعيان البلاد والمسؤولين وأقارب العروسين.