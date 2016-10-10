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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر برج السرطان حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

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على الصعيد المهنى ..

مكافأة مالية نتيجة جهودك الأخيرة فى العمل، كما أن علاقتك بالمدير ستكون أفضل خلال الأيام المقبلة، عليك فقط الابتعاد عن الزملاء الذين يتسببون فى أذى لك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

الخلافات البسيطة ستجعل العلاقة فيما بعد شبه مستحيلة، لذا ينصحك الخبراء باحتواء الشريك والتعامل معه بذكاء أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى ...

التمارين الرياضية والنوم بشكل جيد هما الحل الأمثل للتخلص من الضغوط النفسية التى أحاطت بك فى الفترة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة أن الأوضاع جميعها ستكون أفضل، وتحديداً على مستوى الأصدقاء، كما أن هناك لقاء مرتقبا مع صديق قديم.


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مصر 365

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