أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر برج الحوت حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

>

على الصعيد المهنى ..

فرص كثيرة تخسرها بسبب أوضاعك غير المستقرة هذه الأيام،كما أن ضغوط العمل هى الأخرى أصبحت كثيرة وغير محتملة لذا عليك أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

اليوم هو جيد جداً، جلسة مرتقبة مع الحبيب تتبادلا فيها الحديث عن علاقتكما، وسيفاجئك الحبيب بحدث سعيد غير متوقع.

على الصعيد الصحى ...

الحصول على إجازة سريعة من العمل هى الحل الأفضل لتجاوز الأزمة الصحية التى تمر بها فى هذه المرحلة، كما أن ممارسة التمارين الرياضية كذلك حل سحرى للتخلص من الضغوط النفسية التى تمر بها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأمور ستكون على ما يرام خلال الفترة المقبلة، فقط عليك الصبر وتحمل الصعاب التى تمر بها الآن، كما سيكون هناك انفراجة على مستوى أوضاعك المادية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى