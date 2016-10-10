برج الحوت حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

برج الحوت على الصعيد المهنى ..

فرص كثيرة تخسرها بسبب أوضاعك غير المستقرة هذه الأيام،كما أن ضغوط العمل هى الأخرى أصبحت كثيرة وغير محتملة لذا عليك أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

اليوم هو جيد جداً، جلسة مرتقبة مع الحبيب تتبادلا فيها الحديث عن علاقتكما، وسيفاجئك الحبيب بحدث سعيد غير متوقع.

على الصعيد الصحى ...

الحصول على إجازة سريعة من العمل هى الحل الأفضل لتجاوز الأزمة الصحية التى تمر بها فى هذه المرحلة، كما أن ممارسة التمارين الرياضية كذلك حل سحرى للتخلص من الضغوط النفسية التى تمر بها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأمور ستكون على ما يرام خلال الفترة المقبلة، فقط عليك الصبر وتحمل الصعاب التى تمر بها الآن، كما سيكون هناك انفراجة على مستوى أوضاعك المادية.