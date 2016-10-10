برج الدلو حظك اليوم الاثنين 10 -10-2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو ممتاز حيث تضع كل جهدك و تركيزك فى تأدية عملك ، و من المتوقع أن تكون هناك مكافأة فى انتظارك .

على الصعيد العاطفي:

حاول أن تكتشف شخصية شريكك أكثر من ذلك ، ينتظر منك دفعة قوية حتى ترتقى بشكل علاقتك بالحبيب .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو ابتعد عن تناول العقاقير الطبية بدون استشارة الطبيب المختص ، و لكى تتخلص من الأرق الذى أصابك تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

قد تحدث الكثير من التغيرات على الصعيد العائلى ، و التعامل بحكمة هو أفضل شىء لكى تتخلص من سلسلة المشاكل التى لحقت بهذا الصعيد مؤخرا .