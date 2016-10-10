كندا تطلب تحقيقا بعد الغارات الدامية على صنعاء

دعت كندا الأحد إلى إجراء تحقيق سريع بعد الغارات الدامية التى خلفت أكثر من 140 قتيلا ومئات الجرحى السبت فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأدان وزير الخارجية الكندى ستيفان ديون فى بيان "الهجوم الذى استهدف قاعة عزاء فى صنعاء"، مضيفا أن "على التحالف الذى تقوده السعودية أن يفى الآن بالتزاماته فى إجراء تحقيق".

وتابع الوزير أن "كندا تدعو جميع الأطراف فى اليمن إلى تجنب تصعيد فى العنف نتيجة هذه الحادثة"، داعيا إياهم فى المقابل إلى "احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنسانى الدولى، والانخراط فى حوار سياسى ووقف دائم للأعمال العدائية بهدف الحد من الخسائر المأسوية فى أرواح المدنيين".

بحسب الأمم المتحدة، أصابت غارات جوية السبت قاعة للعزاء فى العاصمة التى يسيطر عليها المتمردون.

ونفى التحالف الذى تقوده السعودية فى بادئ الأمر أى تورط له فى الغارة، قبل أن ينشر بيانا ليل السبت الأحد يعلن فيه إجراء تحقيق "فورى".