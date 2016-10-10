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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر برج الأسد حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

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برج الأسد على الصعيد المهنى ..

عليك أن تتعامل بحكمة أكثر مع أزمات العمل، وتلتفت إلى ما يحاك إليك من بعض الزملاء هناك، كما أنه من المتوقع أن تمر بضغوط زائدة خلال الفترة المقبلة، عليك أن تتعامل معها بكل دقة.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

قليل من الاهتمام سيجعل الحبيب يشعر بالسعادة، حاول التفاهم معه، والابتعاد عن الضغوط المحيطة بكما، وكن أكثر حرصاً على علاقتكما العاطفية.

على الصعيد الصحى ...

تناول الأكل غير الصحى، قد يكون له تأثير سىء على الصحة بشكل عام، كما أنه من المفترض كذلك أن تمارس الرياضة وتستمع إلى نصائح الأطباء التى ستساعدك على الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل كثيراً على كل المستويات العائلة والأصدقاء، كما أن أوضاعك فى العمل ستتحسن كثيراً، وهناك رحلة قريبة مع الأقارب.


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مصر 365

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