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حظك اليوم برج القوس الاثنين 10 أكتوبر

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 10 أكتوبر حظك اليوم برج القوس الاثنين 10 أكتوبر

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على الصعيد المهني:

لا تحاسب نفسك على أخطاء الآخرين ولا تجعل نفسك متورطًا فى تحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها، مهما حاول الآخرون إقناعك بأنك مخطئ أو مقصر، وانظر لنفسك بطريقة صحيحة كى لا يهدر الآخرون حقك.

على الصعيد العاطفي:

تشعر بالخوف من الاهتمام ومحاولات البعض التقرب لك، تشعر بالخوف من أن تقع فى الحب من جديد وهو الخوف الذى يرجع إلى انك لم تتصالح مع الماضى بما يكفى كل ما تحتاجه أن تكون أكثر تسامحا مع الماضى وأن تمنح الآخرين الحب كما يفعلون معك كى تكون علاقاتك بهم صحية.

على الصعيد الصحي:

تعانى تعثرا فى حالتك الصحية ومشاكل كثيرة فحاول أن تأخذ حذرك وتستعد لما تواجهه وتمنح جسمك رعاية وعناية يحتاجها كى لا يتمرد عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

تتمتع بشعبية كبيرة فى الأيام الحالية وتحظى حاليًا باهتمام حرمت منه طويلاً فحاول أن تقدر ذلك ولا تجعل الآخرون يندمون على محبتهم لك.


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مصر 365

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