برج الجدى حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

برج الجدى على الصعيد المهنى ..

العصبية ليست طريقة مثالية لحل خلافاتك مع زملائك فى العمل، كما أنها ستؤثر على وضعك، حاول أن تتعامل مع الأزمات التى تمر بها فى العمل بعقلانية أكثر.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية مستقرة خصوصاً بعد أن تخلصت من خلافاتك السابقة مع الشريك، عليك هذه الفترة البحث عن طريقة مثالية لإسعاد الحبيب.

على الصعيد الصحى ...

اتباع نظام صحى فى الطعام ليس رفاهية، بل يجب أن تقوم بذلك حتى تحافظ على صحتك، كما أنه من الضرورى أن تمارس الرياضة حتى تخسر الوزن الزائد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على كل المستويات، كما أن أوضاعك العائلية مستقرة إلى حد كبير، وترقية فى طريقها إليك.