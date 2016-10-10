حظك اليوم برج العقرب الاثنين 10 أكتوبر

على الصعيد المهني:

أنت شخص ذكى تجيد تسلية نفسك وتجيد تحويل روتين العمل الممل إلى أمر إيجابى تستمتع به، وتجيد تشجيع نفسك على مواصلة الإنجازات والعمل فاستمتع بذلك وحافظ عليه لأن هذا بالتحديد هو سر نجاحك.

على الصعيد العاطفي:

تعانى مشكلات فى التواصل مع شريك حياتك، فالطريقة التى تعبر بها عن حبك غير واضحة بالنسبة له ولا تظهر له كما ينبغى، بالتالى لا تتلقى منه رد الفعل الذى تنتظره وهو ما يجعل الفجوة بينكما تزداد تفاقما.

على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية التى تتحسن مؤخرا السر فيها هو طريقة تفكيرك فى الأمور من حولك التى تغيرت كثيرًا، فاستمتع بذلك وانتهز هذه الفرصة لتحقيق بعض الإنجازات من أجل زيادة شعورك بالتفاؤل والبهجة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تدرك فى الأيام المقبلة قيمة الأصدقاء الحقيقيين الذين بذلت مجهودًا من أجل الاحتفاظ بعلاقتك بهم خلال الفترة الماضية، ولن تندم أبدًا على أنك محاط بهؤلاء الأشخاص الرائعين فى حياتك.