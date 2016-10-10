برج الحمل حظك اليوم الاثنين 10/10/2016

الصعيد المهنى

يشار إلى أن أشياء عظيمة من الناحية المهنية فى طريقها إليك اليوم، فسوف تشعر بالتقدير فى العمل الذى تقوم به، ولكنك تحتاج لمشاركة أفراد الأسرة الآخرين فى قراراتك فى هذه المرحلة.

الصعيد العاطفى

لا تبادر بإظهار المشاعر تجاه شخص معين إذا كنت معجبا به، فثمرة الصبر ستكون حلوة تريث حتى تحافظ على الصداقة بينكما ولا تمحى من الأذهان.

الصعيد الصحى

تتمتع بصحة ممتازة وتحتاج إلى الاهتمام بصحة أفراد عائلتك، كما تحتاج إلى أن تدرك أن الصحة الجسدية تعتمد إلى حد كبير على العقلية الخاصة بك.

توقعات علماء الأبراج

اليوم أنت ملىء بالرغبة للفت نظر الآخرين فسوف تكون قادرا على اتخاذ إجراءات قوية و قادرا على مسح الديون والالتزامات القديمة الآن، كما تستطيع مساعدة شخص قريب لك بتفكيرك السريع.