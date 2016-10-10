برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 10 -10-2016

>كتبت : رانيا علوى
برج الجوزاء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء قد يحدث به بعض التغيرات التى تأتى تماما فى صالحك ، عليك أن تكون أكثر تفاؤلا هذه الفترة .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى، التوتر الذى لحق بالعلاقة الفترة الأخيرة قد يعمل على إنهائها.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الجوزاء، الحالة الصحية تحتاج للكثير من الاهتمام ، لا تتناول الوجبات السريعة بكثرة و اعلم أنها تسبب زيادة الوزن و هشاشة العظام .
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
حاول أن تترك التوتر جانبا و تبحث عن الهدوء و الأمان الذى لا يكتمل سوى بوجود طاقة إيجابية تحيطك .
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