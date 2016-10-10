برج الميزان حظك اليوم الاثنين 10 -10-2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يسير بخطى جيدة ومن المتوقع أن تكشف عن الخطط الخاصة بك لكى تقوم بإبراز موهبتك فى تولى المهام و تنفيذها على أكمل وجه .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من التجديد حتى لا يتسرب الملل للعلاقة ، و خاصة إن لحق بها الاضطراب و التوتر مؤخرا .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان عليك أن تتوجه للطبيب المختص ، حتى لا تتفاقم آلام العظام التى أصابتك الفترة الماضية .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك قد تلتقى شخصا جديدا سيساعدك فى مشروعاتك.