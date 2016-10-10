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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر برج العذراء حظك اليوم الاثنين 10 أكتوبر

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على الصعيد المهنى ..

اليوم فرصة جيدة للتحدث مع مديرك فى العمل بشأن أوضاعك غير المستقرة، كما ستكون هناك الكثير من التغييرات على مستوى وظيفتك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

التوتر يسيطر على علاقتكما، كما أن العلاقة لم تعد كما كانت فى الماضى، عليك أن تتفاهم مع الحبيب بشأن العلاقة وحل الخلافات

على الصعيد الصحى ...

أوضاعك الصحية جيدة، ولكن عليك أن تداوم على ممارسة التمارين الرياضية، وكذلك تناول الطعام الصحى المفيد .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة جيدة تحديداً على مستوى الأسرة والأصدقاء، أما فيما يخص العمل ستكون هناك بعض التغييرات البسيطة ولكنها ليست مزعجة على الإطلاق


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مصر 365

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