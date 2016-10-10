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محمود العسقلانى للمطالبين بتسعيرة جبرية للسلع: "ثكلتك أمك"

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محمود العسقلانى للمطالبين بتسعيرة جبرية للسلع: "ثكلتك أمك" محمود العسقلانى للمطالبين بتسعيرة جبرية للسلع: "ثكلتك أمك"

>كتب محسن البديوى

أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رفضه للتسعيرة الجبرية، مطالباً بأن يكون هناك تسعير سقفى للأرباح، وخاصة لسلع "الزيت والسكر والأرز وسلة اللحوم وسلة الخضروات".

 

وسخر "العسقلانى"، فى حواره برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، من الداعين لوضع تسعيرة جبرية للسلع، قائلاً: "ثكلتك أمك، ويارب تخش النار".

 

وأبدى دهشته من ارتفاع الأسعار على الرغم من أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" نفسها أعلنت انخفاض الأسعار، معتبرًا أن هناك حالة تهدف إلى استغضاب المصريين، وتسخين الشارع المصرى على قدم وساق، مؤكداً:"هناك مؤامرة كونية على البلد دى مينفعش إننا نسكت".

 

وأشار إلى أن تستطع حل أزمة ارتفاع الأسعار ولكنها لا تتحرك، بل أن الوصول إلى الوزراء للتناقش معهم أصبح صعبًا، مضيفًا: "الحكومة عارفة القرد مخبى ابنه فين وإحنا محتاجين دش ساقع يبردنا".


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مصر 365

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