معلومات عن شريفة فاضل"أم البطل" : استشهد ابنها الأول في حرب أكتوبر وقتل الآخر ...

سمر العشري

قالت الشاعرة المخضرمة تماضر بنت عمرو السلمية، الشهيرة بـ«الخنساء»، في رثاء أخويها معاية وصخر، الذين قتلا في الجاهلية، في حرب مع قبيلة «بني مرة»:

«يا عينِ جودي بالدموع الغِزار ..وابكي على أروع حامي الذمار

فرع من القوم الجدى .. أنماه منهم كل محضِ النِّجار

أقول لمّا جاءني هُلْكُهُ .. وصرَّح النَاس بنجوى السّرار

أُخيّ! إما تَكُ ودّعْتَنَا .. فرع من القوم كريمِ الجدا

فرُبّ عُرْفٍ كنْتَ أسْدَيتَهُ .. إلى عيالٍ ويتامى صغار».

كان هذا رثاءً قديما تهتز القلوب لحظة سماعه بصوت أخت تتألم لوجع أخويها، فلا تندهش إذا سمعت رثاءً آخر منغمًا بعد آلاف السنوات تقوله أم في ابنها لدرجة وصلت إلى انفجار في شريان يديها يوما ما من كثرة حزنها على رحيله.

هي «أم البطل» شريفة فاضل، صاحبة الصوت العذب الساحر، الذي أعجب به رؤساء مصر والعالم العربي، لدرجة جعلتهم يطلبونها بالاسم في حفلاتهم.

وترصد «المصري اليوم لايت» 15 معلومة عن الفنانة شريفة فاضل.

15. اسمها الحقيقي فوقية أحمد الندا، حفيدة المقرئ أحمد الندا، وولدت في 27 سبتمبر 1938.

14. عقب انفصال والديها، انتقلت للعيش هي وأخوتها مع زوج والدتها إبراهيم الفلكي، أحد أثرياء مصر، ونتيجة عشقها للغناء، غنت أمام الملك فاروق الذي أبدى إعجابه بصوتها خلال زيارته لهم.

13. بدأت الغناء عندما طلب رجل الأعمال وصاحب مصانع الزجاج، السيد ياسين، من والدتها، أن تشارك ابنتها في فيلم «الأب»، وبالفعل شاركت بالغناء والتمثيل في هذا فيلم، وأدت دور طفلة عمياء تغني مع أخيها.

12. شاركت وهي في سن الـ14 في فيلمي «أولادي» عام 1951، إخراج عمر جميعي، و«وداعًا يا غرامي» مع فاتن حمامة وعماد حمدي.

11. التحقت بمعهد التمثيل كمستمعة نظرًا لصغر سنها، ثم التحقت بالإذاعة.

10. اقترح عليها الكاتب والشاعر، صالح جودت، تغيير اسمها إلى شريفة فاضل.

9. تزوجت الفنان والمخرج السيد بدير، الذي شجعها على التمثيل، وأعطى لها دور البطولة في فيلم «ليلة رهيبة».

8. أنجبت منه ولدان هما سيد، الضابط بالقوات المسلحة، استشهد في حرب أكتوبر 1973، وغنت له أغنيتها الشهيرة «أنا أم البطل»، والثاني سعيد، عالم متخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، قُتل بالإسكندرية في ملابسات غير معروفة عام 1989.

7. انفصلت عن السيد بدير، بسبب غيرته، خاصة عندما طلب منها الاعتزال، ثم تزوجت باللواء علي زكي.

6. اكتسبت أغنيتها «مبروك عليك يا معجباني يا غالي» شهرة كبيرة خاصة في الأفراح، وغنتها في فرح هدى ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

5. قدمت أغنية للرئيس الراحل محمد أنور السادات بعنوان «أسمر يا سمارة يا بو دم خفيف»، وأكدت في أحد حوارتها مع صحيفة «الأهرام»، أن السادات كان يطلبها بالاسم في كل الحفلات التي كان يحضرها سواء داخل مصر أو خارجها.

4. في بداية السبعينيات، عرض عليها الملحن اللبناني، فيلمون وهبي، أغنية «حبيبي نجار» باللهجة اللبنانية، ورغم ترددها في البداية إلا إنها غنتها وحققت نجاحًا كبيرًا آنذاك.

3. قدمت مسرحية غنائية بعنوان «حمدان وبهانة»، وبلغ رصيدها السينمائي 17 فيلمًا.

2. كانت تمتلك كازينو «الليل» بالهرم، ثم قامت بتأجيره بعد إصابة زوجها اللواء علي ذكي بالشلل.

1. اعتزلت الغناء في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، بسبب تجاهل المسؤولون عن حفلات الإذاعة والتليفزيون لها، وفق حديثها.

شبكةعيونالإخبارية

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