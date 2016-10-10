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بالفيديو : حمدي الميرغني يحكي تفاصيل "علقة سخنة" تلقاها : "كان هينيمني على المسامير" ...

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تحدّث الفنان ضمن فريق «»، حمدي الميرغني، عن جرأته وشجاعته في التعامل مع المواقف، وأشار إلى أنه توقف عن ذلك عقب «خناقة» دارت بينه وشخص في الشارع بسبب معاكسة صديقه لفتاة، وأوضح أنه منذ ذلك الوقت والضربات التي تلقاها، قرر التوقف عن الحديث نيابة عن الآخرين.

وقال «الميرغني» خلال برنامج «معكم منى الشاذلي»: «أنا كان معايا واحد صاحبي اسمه محمد مصري، كان جاي من السودان وكل حد بينزل من السودان بيبقى أكبر مننا لما بيدرس في مصر، فهو كان أكبر مننا وكنا بنقوله يا أبيه، وكان بيحبني حب مش طبيعي، وأنا مش من الناس اللي بتتخانق بس أقعد أقوله متقدرش وأتضرب وأشتم كتير».

وتابع: «كنت بتخانق على حس محمد ده، مثلًا واحد يكون عايز يضربني وأفضل ساكت وأول ما ألمحه جاي أقول للي عايز يضربني ده إنت عايز تتربى بقى وصوتي يعلى وأشتم فا ييجي هو يدافع عني، أنا أكتر واحد أتضرب تقريبًا في مصر، أصل أنا بوق في الخناقات، بقى عندي مبدأ طالما هتضرب يبقى أشتم، في علقة لما أخدتها قولت مش هعمل كده تاني».

واستكمل: «كنت في 2 ثانوي ومع صاحبي وهو كان بيعاكس بنت، دخل واحد تاني غريب عايز يطلع مع البنت راجل فبيقوله إنت بتعاكسها ليه؟ والمفروض صاحبي يرد بس موجود واحد لسانه طويل اللي هو أنا، قولتله إنت مالك ياض تخصك؟ مكملتش بقى حرف الكاف لقيت نفسي كنت باكل تراب في الأرض، وعمل بيا فقرة كان هينيمني على المسامير كمان شوية».

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