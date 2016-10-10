"كريم" من بورسعيد مصاب بشلل ويحتاج لحقن الخلايا الجزعية

كريم أيمن سليم شاب يناهز الرابعة والعشرين من عمره يقطن بمنطقة الجناين الكيلو 4،5 جنوب بورسعيد يعمل "عفشجى" سيارات بالحرفيين ويعيش حياة كفاح من أجل مصدر رزق حلال، وعقد قرانه وبدأ يستعد لحياة جديدة يحدوها الأمل بزوجه وأطفال ولكن القدر حال بين تحقيق الحلم الذى كان يراوده.

ويقول كريم والحزن يعتصر قلبه لـ"اليوم السابع" حكايتى ليست مأساة ولكنها قدر لا مفر منه واللى مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين وببساطة كان فاضل لتجهيز الفرح أيام معدودة وكان يوم 7/4/ 2016 نزلت أشترى بدلة الفرح وأخذت دراجتى البخارية أنا وصديقى عبدالنبى وأثناء نزولنا أسفل كوبرى الرسوة سمعنا ضرب نار عشوائى وسط هرج ومرج ولكننى لم أبال، وفجأة سقطت من فوق دراجتى فقدت الوعى.

وبحزن ودموع أكد والده أن جميع الأطباء أجمعوا إصابته بشلل نصفى ويحتاج السفر لـ ألمانيا لإجراء حقن للخلايا الجزعية، ومن ثم اسودت الدنيا فى وجهى لأن نفقات العلاج من أدوية وقسطرة وعلاج طبيعى من أهل الخير، وإحنا رزقنا يدوب على اقد الأكل ونفقات الشقة المفروشة اللى تم استأجرها نظرا لحالته، والحمد الله على السراء والضراء راضين بقضاء الله.

وناشد كريم أصحاب القلوب الرحيمة أن يتبنوا حالته للسفر لحقن الخلايا الجزعية حتى يستطيع أن يستكمل مشوار حياته ويعود لزوجته التى رفضت أن تتخلى عنه وتنتظر شفائه.

للتواصل مع الحالة ت/ 01206021345