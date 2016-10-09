أصغر راقص تنوره بالغربية: اتعلمت الرقص وأنا عندي ٣ سنوات

قال الطفل عدي البالغ من العمر ٧ سنوات أصغر راقص تنورة فى محافظة الغربية خلال حفل تكريم ٤من أبطال البارالمبية فى استاد طنطا الرياضي أنه تعلم الرقص منذ ان كان عمره ٣ سنوات على يد شقيقه الأكبر.

وأضاف الطفل انه يقوم بلف التنورة على يديه دون أن يشعر بالتعب او الارهاق قائلا انا بعرف الف التنوره واخويا اللى علمني، وقال الطفل عاوز ابقي دكتور لما أكبر وأرقص تنوره.

واثار رقص الطفل دهشة المحافظ الذى عبر عن فرحته برقصه خاصة وانها تحتاج لمجهود بدني كبير وهو ما فعله الطفل رغم صغر سنه.

وعقب انتهاء الفقرة طلب المحافظ الطفل وسأله عن اسمه وعمره وقام المحافظ بتقبيله.