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الرقابة الإدارية تطرح لحوما بـ60 جنيها وسكر بـ5 للكيلو

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الرقابة الإدارية تطرح لحوما بـ60 جنيها وسكر بـ5 للكيلو الرقابة الإدارية تطرح لحوما بـ60 جنيها وسكر بـ5 للكيلو

>سوهاج محمود مقبول

أعلنت الرقابة الإدارية بسوهاج أنها قامت بالتنسيق الشركة المصرية لتجارة الجملة ووفرت 18 عجلا سودانيا بمنفذ الشركة الرئيسى بسعر 60 جنيها للكيلو، وذلك لجمهور المواطنين بمحافظة سوهاج وأنه سوف يتم تعميم تلك التجربة فى اللحوم على كافة مراكز المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين ووصول الخدمات لمستحقيها.

وأشارت الرقابة أيضا أنه تم توفير 5 أطنان سكر كدفعة أولى بنفس الفرع بسعر الكيلو 5 جنيها للكيلو الواحد وهذه هى الدفعة الأولى التى يتم ضخها بالسوق وسوف يتم تعمميها أيضا بكافة الأفرع الموجودة على مستوى المحافظة.

 


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