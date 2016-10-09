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فيديو.. طب بيطري الجيزة: «كل المصريين أكلوا لحم حمير بنسبة 100%»

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فيديو.. طب بيطري الجيزة: «كل المصريين أكلوا لحم حمير بنسبة 100%» فيديو.. طب بيطري الجيزة: «كل المصريين أكلوا لحم حمير بنسبة 100%»

لحوم فاسدة

علقت الدكتورة زكي مفتش الطب البيطري بالجيزة على إعدام 100 طن من رؤوس أبقار وأحشاء داخلية «لحوم فاسدة» داخل مقلب شبرمنت العمومي قبل طرحها بالأسواق، قائلة إن تلك الضبطية تمثل 10% من اللحوم الفاسدة الموجودة في الأسواق.

وأشارت مفتش الطب البيطري بالجيزة، في مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الدولة الأولى عالميًا في معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد.

وتابعت: « كل المواطنين أكلوا لحوم حمير ولحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية، بنسبة 100 %»

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