«النقد الدولي» يواصل محادثاته للانضمام إلى برنامج إنقاذ اليونان

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، إنه لا يزال يشارك بشكل كامل في محادثات للانضمام إلى برنامج إنقاذ اليونان لكنه لم يحدد بعد الدور الذي سيضطلع به.

وتأتي تعليقات الصندوق بعدما قال مصدر لرويترز إن المفاوضات التي يجريها الصندوق لتدبير موارد مالية للبرنامج تحرز تقدما بسيطًا ومن المرجح أن يقبل صندوق النقد بدور استشاري مع صلاحيات محدودة.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان بالبريد الألكتروني اليوم الأحد “لا نزال مشاركين بشكل كامل حيث نهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول برنامج يستطيع الصندوق دعمه بترتيبات جديدة بناء على طلب السلطات”.

وقال بول تومسين مدير الإدارة الأوروبية بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إن بعثة من الصندوق ستزور أثينا خلال أسبوع أو اثنين لمناقشة برنامج جديد.