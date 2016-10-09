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أمير الكويت يعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

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أمير الكويت يعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي أمير الكويت يعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرا أمنيا في ولاية “هكاري” جنوب شرقي تركيا; وأسفر عن سقوط عدد من الجنود وإصابة آخرين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد الشيخ صباح الأحمد، خلال برقية التعزية، استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ويتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية, وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها تركيا لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مجددا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.

كما بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرا أمنيا في ولاية “هكاري” جنوب شرقي تركيا, سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وفي السياق ذاته, بعث الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية تعزية مماثلة.

أ ش أ

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