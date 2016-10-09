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القوات التركية تقصف مواقع داعش بسهل نينوى وبعشيقة شمالي العراق

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القوات التركية تقصف مواقع داعش بسهل نينوى وبعشيقة شمالي العراق القوات التركية تقصف مواقع داعش بسهل نينوى وبعشيقة شمالي العراق

أفراد من القوات التركية – أرشيفية

قصفت القوات التركية مساء اليوم الأحد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة سهل نينوى شمالي العراق بعد تعرض معسكر “زليكان” في ناحية بعشيقة لقصف صاروخي من التنظيم.

وقال مصدر كردي إن المدفعية التركية المتواجدة في بعشيقة شمالي شرقي الموصل مركز محافظة نينوى قصفت بشكل مكثف, مواقع داعش في سهل نينوى ومناطق محيط بعشيقة التى تقع تحت سيطرة التنظيم, مشيرا إلى التنظيم الإرهابي قصف المعسكر بحوالي 15 صاروخا وقذيفة مدفعية.

وأكد المصدر أن قصف داعش للمعسكر لم يسفر عن وقوع إصابات بالقوات التركية التي أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار لداعش, أو بقوات “الحشد الوطني” الذي تدربه القوات في بعشيقة.

وسياسيا, أكد نوري المالكي رئيس ائتلاف “دولة القانون” أهمية الإسراع في تحرير مدينة الموصل وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتواجد على الأراضي العراقية.. وقال “إن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء التدخل التركي في الموصل وسيقومون بالرد في الوقت المناسب”.

وبحث المالكي, خلال لقائه يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي), أخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاستعدادات الجارية لتحرير محافظة نينوى من قبضة (داعش), إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه المالكي بجهود الأمم المتحدة بالعراق, داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم للعوائل النازحة والمساهمة في رعاية المدنيين المحتمل نزوحهم من الموصل خلال عملية تحريرها من سيطرة داعش.

وكان قد تم نشر المدربين الأتراك بمعسكر “الزلكان”, الذي يديره محافظ نينوي المقال أثيل النجيفي بقضاء بعشيقة وغير تابع للسلطات الاتحادية في ديسمبر الماضي, وأن القوات التركية المتواجدة في العراق يبلغ قوامها 1550 جنديا مدعومة بحوالي 12 دبابة و12 ناقلة جنود مع 16 ناقلة عسكرية مدرعة, وأنها دخلت عبر المنفذ البري مع تركيا
> “إبراهيم الخليل” بإقليم كردستان العراق دون موافقة حكومة بغداد.

أ ش أ

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