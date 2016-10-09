ميانمار: متمردون قتلوا 9 من رجال الشرطة قرب الحدود مع بنجلادش

قالت ميانمار إن ما لا يقل عن تسعة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب أربعة آخرون يوم الأحد في عدة هجمات على مواقع لقوات حرس الحدود على حدود البلاد المضطربة مع بنجلادش.

وبحسب رويترز قال قائد الشرطة الوطنية زاو وين في مؤتمر صحفي إن ثمانية مهاجمين أشار إليهم بأنهم “متمردون إرهابيون” يعتقد مسؤولون أنهم ينتمون لجماعة مسلمة قُتلوا وألقي القبض على اثنين آخرين في اشتباكات بولاية راخين في غرب البلاد منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

ويعيش في راخين نحو 1.1 مليون من مسلمي أقلية الروهينجا العرقية ويُحرم معظمهم من الجنسية ويواجهون قيودا صارمة على تحركاتهم.

ونزح نحو 125 ألف شخص معظمهم من الروهينجا منذ 2012 حين خلف العنف الطائفي أكثر من 100 قتيل في راخين.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه يعتقد أن منفذي هجوم الاحد من الروهينجا.

وقال زاو وين للصحفيين في نايبيتاو إن الهجمات بدأت في الساعة 1.30 صباحا يوم الأحد حين اقتحم نحو 90 مهاجما مكتب قوة للشرطة بقرية كيجانبين.

وأضاف أن المهاجمين قتلوا ستة رجال شرطة وأصابوا اثنين آخرين واستولوا على 51 قطعة سلاح وأكثر من عشرة آلاف طلقة ذخيرة في الهجوم الأول.

وقال زاو وين إن هجوما في نفس التوقيت على معسكر للشرطة في قرية كيدانجوك أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

ومضى قائلا إن هجوما ثالثا وقع في بوتيدونج في الساعة 4.30 صباحا مما أسفر عن مقتل رجلي شرطة وفقد ثالث مشيرا إلى أن سبعة مهاجمين قتلوا في هذا الاشتباك.