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مانويل جوزيه: علاقتي بجماهير الزمالك «ممتازة»

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مانويل جوزيه: علاقتي بجماهير الزمالك «ممتازة» مانويل جوزيه: علاقتي بجماهير الزمالك «ممتازة»

مانويل جوزيه – أرشيفية

قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن علاقته بجماهير نادي الزمالك «ممتازة»، مبديًا تعجبه لطبيعة هذه العلاقة، نظرًا لأنه دائما ما تكره جماهير الأندية النادي المنافس لها، على عكس علاقته بجماهير الزمالك الذين دائما ما يرغبون في التقاط الصور التذكارية معي.

وأضاف “جوزيه” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «MBC مصر» اليوم الأحد، أن جماهير الزمالك دائما ما تعبر له عن حبها له كونه مديرًا فنيًا ومدرب لنادي كبير.

وأوضح، أنه فاز على نادي الزمالك في 18 مباراة خلال 9 سنوات أبرزها مباراة الـ«6-1» الشهيرة.

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