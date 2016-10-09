إصابة مصور صحفي أمريكي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أصيب مصور تابع لوكالة «أشوسيتدبرس» الأمريكية برصاص قوات الأمن الإسرائيلية خلال اشتباكات بالضفة الغربية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية كانت تقوم بحملة اعتقال بإحدى قرى الضفة الغربية عندما تعرضت للرشق بالحجارة من جانب سكان القرية، حيث قامت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي الذي أصاب المصور الصحفي مجدي محمد.

وقال المصور المصاب أن أحد جنود الاحتلال سبه وطلب منه مغادرة المكان وعندما استجاب لطلبه فوجئ بإطلاق الرصاص على ظهره عند الكتف من مسافة قريبة.

أ ش أ