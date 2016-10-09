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مانويل جوزيه: أنا «الحمل» و «الحضري» الذئب

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مانويل جوزيه: أنا «الحمل» و «الحضري» الذئب مانويل جوزيه: أنا «الحمل» و «الحضري» الذئب

مانويل جوزية أرشيفية

قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إنه كان ضحية في الأزمة مع عصام الحضري، حارس مرمى الحالي، وحارس مرمى الأهلي السابق، والحضري هو المذنب.

ووجه “جوزيه” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، رسالة لجماهير النادي الأهلي قائلا: “أنا الحمل والحضري هو الذئب.

وأكد المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن «الحضري» تحدث بشكل سيء ولكنه على يقين بأن جمهور الأهلي لديه ذاكرة جيدة ويدرك تمامًا من أساء لناديهم ومن أحسن إليه.

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