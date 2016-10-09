«مانويل جوزيه»: هذه علاقتي بالزملكاوية

قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلى، إن علاقته بجماهير نادي الزمالك “ممتازة”، مبديا تعجبه لطبيعة هذه العلاقة، نظرًا لأنه دائمًا ما تكره جماهير الأندية النادي المنافس لها، على عكس علاقتي بجماهير الزمالك الذين دائمًا ما يرغبون في أخذ الصور التذكاري معي.

وأضاف “جوزيه” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن جماهير الزمالك دائما ما تعبر له عن حبها له كونه مديرا فنيا ومدرب لنادي كبير.

وأوضح، أنه فاز على نادي الزمالك في 18 مباراة خلال 9 سنوات أبرزها مباراة الـ”6-1″ الشهيرة.

وأشار المدير الفني الأسبق للأهلي، أنه بعد فوز الأهلي بمباراة الـ”6-1″ قام بتهنئة لاعبي وجماهير الزمالك بعد المباراة، مؤكدًا أن الزمالك نادي كبير.