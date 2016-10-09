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«البنيان المرصوص» : المعركة ضد تنظيم داعش شارفت على النهاية

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«البنيان المرصوص» : المعركة ضد تنظيم داعش شارفت على النهاية «البنيان المرصوص» : المعركة ضد تنظيم داعش شارفت على النهاية

داعش – أرشيفية

قال المتحدث باسم عملية قوات البنيان المرصوص، المدعومة من حكومة الوفاق الوطني الليبية، العميد محمد الغصري، اليوم الأحد، إن معركة سرت ضد تنظيم داعش شارفت على النهاية، وأن قواتهم تتقدم ببطء في محاور القتال.

وأوضح الغصري، في تصريحات صحفية، أن تنظيم داعش في سرت يسيطر على كيلومتر مربع واحد يضم حي الجيزة البحرية وعمارات الـ600، وتمكنت قوات البنيان المرصوص يوم الجمعة من التوغل في المنطقة وفصلها إلى جزأين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن الطيران الأمريكي استهدف جميع العربات والآليات والدبابات التابعة لتنظيم داعش، فيما يتعامل أفراد المشاة بقوات البنيان المرصوص مع القناصين بالأسلحة المتوسطة.

وأشار الغصري إلى أن الألغام بالحي رقم ثلاثة تعيق تقدم قواتهم، وتسببت بمقتل ثلاثة منهم يوم الجمعة الماضي.

كان الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ القوات الجوية الليبية مقدم طيار محمد قنونو صرح إن سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق قام الأحد بتنفيذ ثلاث طلعات جوية استطلاعية فوق سرت، فيما قام الطيران الأمريكي بضرب تسعة أهداف متحركة لتنظيم داعش الإرهابي داخل المدينة.

ولفت محمد قنونو إلى أن الطلعات الجوية جاءت داعمة لمعركة قوات البنيان المرصوص اليوم ضد داعش في الحي رقم 3.

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