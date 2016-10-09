موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، فوز مصر على الكونغو فى أولى المباريات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وفد الكونجرس، وفتح الكاتب الصحفى خالد صلاح لملف مخطط الشيعة لاختراق مصر، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ما أثير حول تزوير المدرسة الأمريكية بالمعادى للتاريخ المصرى، وزعم أن إسرائيل هى التى انتصرت فى حرب أكتوبر 1973، قائلا: "المدرسة تتبع سفارة أجنبية، وهى جزء من السفارة، ونبحث مسألة المناهج، وزارة الخارجية لا تملك أى ولاية على المناهج لأنها تخضع لقواعد عامة منظمة لها".

شف الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، أن التيار السلفى والائتلافات السلفية، تقوم برصد دقيق لتحركات الشيعة فى يوم عاشوراء، ورصد إلكترونى لمواقع وصفحات الشيعة، لمعرفة أى إعلان عن تحركات أو تجمعات شيعية، أو الإعلان عن أى فعاليات فى المساجد.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، فى شرم الشيخ وفداً من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكى، برئاسة السيناتور جيمس ريش رئيس اللجنة الفرعية لشئون مكافحة الإرهاب فى الشرق الأدنى بلجنة العلاقات الخارجية، وحضر اللقاء سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

أكدت السفارة الأمريكية اليوم الأحد، أن تصادما بين شاحنة كان يقودها مصرى وعربة كانت تقل 3 جنود أمريكيين فى الكويت كان "هجوما إرهابيا"، وليس حادثا كما كان يعتقد سابقا.

قال جهاز أمن الدولة الأوكراني اليوم الأحد إنه ألقى القبض على أوكرانى متلبس بالتجسس لحساب وكالة المخابرات العسكرية الروسية بعد أيام من اعتقال صحفي أوكراني بتهم التجسس في روسيا.

فتح الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، الملف الشائك داخل مصر فى برنامجه "على هوى مصر"، وهو"التمدد الشيعى وخطره على الدولة المصرية"، وعرض خلال برنامجه فيديوهات ووثائق تؤكد أن الشيعة ينوون التوغل داخل الدولة للسيطرة عليها مثلما فعلت إيران داخل اليمن وسوريا ولبنان عن طريق رجالهم فى تلك البلاد.

حقق المنتخب الوطنى الأول عدة مكاسب بعد الفوز اليوم على الكونغو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما فى العاصمة برازافيل، فى افتتاح مشوار المونديال.

يرصد "اليوم السابع"، بالفيديو والصور أهم المشاهد فى اليوم الأول لاحتفالية 150 عاما على البرلمان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى، وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربى وروجيه انكودوا رئيس البرلمان الافريقي وأكثر من 1200 نائب برلمانى