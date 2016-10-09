"دعم مصر" يشكل لجنة لتنسيق اختيار المرشحين على انتخابات اللجان بالبرلمان

قال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف شكل لجنة تضم عدد من أعضاء المكتب السياسى، ممن لم يخضوا انتخابات اللجان فى البرلمان، للتنسيق وتنظيم اختيارات الائتلاف فى انتخابات الجان.

وأضاف حسب الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الائتلاف ناقش خوضه انتخابات المجالس المحلية، خلال اجتماعه الذى عقد بشرم الشيخ، عقب انتهاء احتفالية البرلمان، لافتا إلى أن ائتلاف دعم مصر أكد خوضه انتخابات المجالس المحلية فى قائمة ائتلاف دعم مصر، ويتم التنسيق بها بين نواب وأحزاب الائتلاف.

وأشار القيادى بائتلاف دعم مصر، إلى أن الائتلاف ناقش كيفية بحث التنسيق مع التيارات السياسة الأخرى، لخوض انتخابات المجالس المحلية.

كان ائتلاف دعم مصر قد عقد اجتماعا للمكتب السياسى، برئاسة النائب محمد السويدى بمدينة شرم الشيخ عقب انتهاء احتفالية 150 عاما برلمان.