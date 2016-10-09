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بالصور والتفاصيل: عيد ميلاد كارمن سليمان تحول لحفل خطوبتها

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الأحد 09-10-2016 18:33

بعد عامين كاملين من التأجيلات لأسباب أغلبها متعلق برغبة أسرتها في التفرغ لاستكمال دراستها، أعلنت نجمة آراب أيدول أخيراً خطبتها على الملحن مصطفى جاد، وذلك في حفل عائلي خاص،حضره العائلة والأصدقاء المقربين، وكان مقاماً بالأساس للاحتفال بعيد ميلادها وقيل أنها فوجئت بتحويله لحفل خطوبة.
كارمن التي عانت طوال السنوات الماضية من شائعات الإرتباط بالعديد من نجوم الفن الشباب، وعدت متابعيها أكثر من مرة بالكشف عن الهوية الحقيقية لحبيبها عقب الإرتباط رسمياً، ولكنها أخلت بالوعد أكثر من مرة بسبب إصرار والدها عصام سليمان على استكمال دراستها بكلية الاعلام أولاً، وبالفعل وافق الوالد مع الملحن مصطفى جاد، على إعلان الخطوبة بحفل عيد ميلاد كارمن التي فوجئت بمنتصف الحفل بطلب من جاد لتغيير فستانها بآخر أحضره خصيصاً لإتمام إجراءات الخطوبة وهو ما قابلته كارمن بالضحكات العالية، لقوة المفاجأة التي قبلتها بالموافقة، الأمر الذي نال إعجاب جميع الحضور.
يذكر أن كارمن ومصطفى إجتمعا فنيا ًبأغنية خاصة للأم، وللأخير عدة ألحان شهيرة مع النجوم ماجد المهندس وأحمد جمال، ويستعد للتعاون مع نوال الزغبي وسميرة سعيد ومدحت صالح وفهد الكبيسي.
أسرة "سيدتي نت" تقدم التهنئة للعروسين وتتمنى أن يسفر أرتباطهما عن "فن جميل".

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سيدتي